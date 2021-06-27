В Дзержинском районе упавшим из-за ветра деревом убило женщину

В МЧС рассказали о последствиях непогоды 26 июня в Беларуси. Фото: МЧС.

В МЧС рассказали, что натворила гроза 26 июня в Беларуси. Порывы ветра в этот день достигали до 20 м/с. Всего зафиксировано 29 случаев падения деревьев, большинство – в Минской области (23 случая). Шесть деревьев упало в Гомельской области.

В деревне Павловщина Дзержинского района Минской области дерево упало на 50-летнюю женщину, она погибла.

В Гомельской и Минской областях ветер повредил кровли. Пострадали 18 жилых домов, одно производственное здание, два объекта соцкультбыта и 16 сельскохозяйственных зданий. Крыши чинят.

В Городище Минского района размыло дорогу на участке шириной 5 метров и длиной 20 метров там, где она пересекается с рекой Менка.

В Минске с 18-10 до 22-20 нарушалось движение общественного транспорта (32 троллейбусных, 37 автобусных и пяти трамвайных маршрутов). Спасателям пришлось отбуксировать из затопленных мест 20 легковых авто, пять маршрутных автобусов, эвакуировать из транспортных средств 91 человека (из них 19 детей).

За сутки нарушалось электроснабжение 461 населенного пункта, по состоянию на шесть утра 27 июня оставались без света 50 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ливни, шквал: что творится с погодой в Беларуси и чего ждать 27 июня, рассказали синоптики.

«Венеция» в Барановичах, затопленный автобус и магазин в Минске: на Беларусь обрушились тропические ливни.

Спасатели эвакуировали людей из затопленного общественного транспорта и легковых машин и буксировали транспорт из затопленных районов. Фото: МЧС.

Автомобилям МЧС тоже приходилось нелегко. Фото: МЧС.

В Минском районе размыло дорогу. Фото: auto.onliner.by/