Почки засыхали и отмирали. Стало известно, почему в Минске засохли более 2000 деревьев

В Минске засохли более 2000 деревьев. Фото: Минск-Новости.

В Минске в 2021 году после зимы не проснулись более 2000 деревьев. Это только по официальным данным, на территориях, которые обслуживает «Минскзеленстрой». В прошлом году засохших после зимовки деревьев в белорусской столице было в десять раз меньше – всего 200. В чем причина, разбиралось агентство Минск-Новости.

Как рассказала корреспонденту агентства руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя» Анжелика Пузанкова, низкие температуры в гибели деревьев можно винить лишь косвенно. Чем более снежной и морозной выдается зима, тем интенсивнее дорожники обрабатывают улицы противогололедными реагентами. Из-за содержащихся в них солей и гибнут деревья.

Засохли и молодые насаждения, и взрослые деревья. Некоторые из них еще пытались зазеленеть, но, толком не распустившись, почки засыхали и отмирали. Деревья пытались реанимировать – подкармливали, делали другие процедуры. Но спасти их не получилось.

— Отбирали пробы почвы на основных проспектах и МКАД, результаты исследований показали, что земля пересолена, — рассказала Пузанкова корреспонденту «Минск-Новости», — Однако это можно заметить даже невооруженным глазом. На грунте всё еще виден белый налет, это кристаллы соли. Чтобы снизить ее негативное воздействие на растения, после зимы промываем почву, но со временем соль проступает на поверхности.

Засохшие деревья спиливают, но вместо них пока что ничего не высаживают – бессмысленно сажать новые насаждения в пересоленную землю. Возможно, белорусские ученые найдут способ снизить негативное влияние соли на растения. Предполагается использовать особые бактерии, которые питаются хлоридом натрия.

Еще одна причина того, что деревья не проснулись от зимней спячки – болезни и вредители. Так, недавно в Первомайском районе Минска нашли елового лубоеда. Раньше этого жука в столице не было, скорее всего, его завезли из-за рубежа. Из-за лубоеда могут засохнуть и погибнуть ели. Теперь хвойные деревья в Минске обследуют и обрабатывают против паразитов.

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