В Новополоцке спасли тонущую женщину возле понтонной переправы

У понтонной переправы постоянно дежурят спасатели. Они вовремя заметили тонущую женщину и помогли ей. Фото: МЧС.

30-летнюю женщину спасли работники МЧС на реке Западная Двина в Новополоцке. Инцидент произошел около понтонной переправы, которую установили на период ремонта Калининского моста. На переправе постоянно дежурит наряд спасателей.

Женщина отдыхала на берегу в компании друзей. В какой-то момент две девушки пошли купаться. Они доплыли до середины реки и повернули обратно. Спасатели обратили внимание, что одна из купальщиц плывет неуверенно и медленно. Они сели в лодку и поплыли в сторону девушек. В 40 метрах от берега одна из них стала тонуть, вторая начала кричать, звать на помощь. Спасатели вытащили тонущую женщину из воды и отвезли ее на берег. Она не пострадала, но очень испугалась, сообщает пресс-служба МЧС.

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