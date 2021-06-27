Милиция охраняет размытые участки дорог в Минской области

Милиция охраняет размытые из-за стихии дороги. Фото: УВД Минского облисполкома.
В Минской области проливные дожди за сутки размыли несколько участок дорог.
-Наблюдались размывы проезжей части с разрушением земляного полотна, - сообщает УВД Минского облисполкома.
Наряды ГАИ дежурят на аварийный участках в деревнях Звенячи, Богушово, Городище Минского района и в деревне Гриньково Дзержинского района. Аварийные участки обозначены, будут проводиться работы по восстановлению дорог.
В милиции напомнили: если вы увидели места с разрушением проезжей части дороги, немедленно звоните по телефону 125 и сообщайте об этом дорожным и коммунальным организациям. Также нужно позвонить в милицию по телефону 102.
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