Работает за еду и не хочет возвращаться домой. В Несвижском районе нашли пропавшего еще в мае мужчину

Мужчина исчез в мае. Оказалось, он работает за еду и не хочет домой. Фото: ориентировка ПСО "Ангел".

Почти два месяца искали пропавшего без вести жителя деревни Погорельцы Несвижского района Анатолия Шимановича. 52-летний мужчина ушел из дома 4 мая, и с тех пор о нем не было никаких вестей.

Шимановича искали правоохранительные органы, поисками занимались и волонтеры ПСО «Ангел». 26 июня мужчину нашли. Он живет в 60 километрах от своего дома, работает за еду и возвращаться домой не хочет.

— Сотрудник уголовного розыска Несвижского районного отдела внутренних дел сегодня, 26 июня, позвонил нам и сообщил, что Анатолий Шиманович найден на цыганском хуторе, в 60 километрах от деревни Прогорельцы, в которой он до сих пор жил. По словам милиционера, мужчина чувствует себя хорошо, работает на хуторе за еду и домой возвращаться отказывается, - рассказала Mlyn.by администратор ПСО «Ангел» Юлия Ковган.

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