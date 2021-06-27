Стало известно, какая из европейских стран первой сняла все внутренние ограничения, связанные с COVID-19

Исландия первой в Европе сняла все внутренние ограничения, связанные с ковидом. Туристам тоже будет проще. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Все внутренние ограничения, введенные из-за коронавируса, сняты в Исландии. Это первая из европейских стран, в которой отменены эти меры, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт правительства этой страны.

С 27 июня в Исландии не нужно соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски. Отменены также ограничения на собрания.

"Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились", — цитирует агентство министра здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир.

С 1 июля вакциниованным или переболевшим туристам, которые предоставят соответствующие справки и сертификаты, не нужно будет сдавать тест при въезде в Исландию. Вакцинация должна быть проведена препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ. Не надо будет тестироваться на ковид и детям, рожденным после 2005 года.

В Исландии около 60 процентов населения полностью привились от ковида, а 87 процентов взрослых получили хотя бы одну дозу вакцины.

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