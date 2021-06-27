Фура в кювете, «паровозик» из машин. Крупная авария утром 27 июня на МКАД

На МКАД произошла авария с участием четырех автомобилей. Фото: ГАИ.

Серьезная авария произошла 27 июня около половины девятого утра на МКАД. Водитель грузового автомобиля ДАФ ехал по внешнему кольцу со стороны улицы Кижеватова по направлению к улице Бабушкина. Водитель не справился с управлением, когда перестраивался, наехал на осветительную мачту. Фура опрокинулась.

Сзади ехал еще один грузовик ДАФ, его водитель попытался экстренно затормозить, но его прицеп занесло и он столкнулся с «Рено», ехавшим в попутном направлении. «Рено» от удара наехал на «Рендж Ровер», который стоял у края проезжей части – его водитель остановился, чтобы устранить технические неполадки.

-Пассажиры легковых авто и водитель опрокинувшегося грузовика доставлены в больницу для осмотра, по факту инцидента проводится проверка, - рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Фура оказалась в кювете - ее водитель не справился с управлением, когда перестраивался. Фото: ГАИ.