Они почти как борщевик! Биолог рассказала, чем опасны петрушка и сельдерей

Биолог уверяет, что петрушка и сельдерей могут вызвать такие же ожоги, как борщевик. Фото: hozyain.by.

Об опасности для здоровья людей таких широко применяемых в кулинарии растений, как петрушка и сельдерей, рассказала кандидат биологических наук Екатерина Баранова, пишет РИА Новости.

Эти растения могут вызвать химический ожог, похожий на тот, что получается в результате попадания на тело сока борщевика, утверждает биолог.

"Ожог химический, который вызывает наше растение борщевик, <…> аналогично вызывается этими двумя растениями. Сельдерей крайне опасный, очень-очень сильные ожоги. <...> Мы часто не обращаем внимания, а между тем нарушения пигментации и сильные ожоги сельдерей вызывает, пожалуй, также часто, как и борщевик, просто его мало попадает", — цитирует агентство Екатерину Баранову.

Эксперт напомнила об опасности ожогов, оставляемых борщевиком, и назвала еще одно растение, с которым лучше не соприкасаться – лютик едкий. Если его сок или сено попадут в глаза, человек может ослепнуть, утверждает специалист.

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