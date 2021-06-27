Литовские пограничники задержали за один день 39 нелегальных мигрантов, которые шли со стороны Беларуси

Литовские пограничники ловят нелегальных мигрантов, которые переходят границу со стороны Беларуси. Фото: delfi.lt.

За сутки 26 июня литовские пограничники задержали 39 нелегальных мигрантов, которые незаконно пересекли границу Литвы со стороны Беларуси. Среди иностранцев граждане Гамбии, Гвинеи, Марокко, Ирака. Как это было, рассказывает delfi.lt.

Так, утром в субботу около деревни Казюконяй пограничники поймали двоих нелегалов без документов, которые представились гражданами Гамбии. В селах Шулай и Паажуоле поймали четверых нарушителей, они утверждали, что являются гражданами Гвинеи. Днем в селе Папишкяй поймали двоих иностранцев без документов. По словам нарушителей, они из Марокко. В Лаздийском районе поймали сначала четверых нелегалов, потом еще 17 мигрантов без документов. Все они заявили, что являются гражданами Ирака.

Большинство задержанных просили убежища в Литве. Всех из проверят на ковид и изолируют до получения результатов, ведется следствие.

Утром в воскресенье литовские пограничники поймали четверых людей, которые утверждали, что они из Ирака и еще четверых, заявивших, что они из Индии. Документов у нелегалов при себе не было.

Всего в этом году в Литву пытались попасть 555 нелегальных мигрантов из Беларуси. Это число почти в семь раз больше, чем было за весь 2020 год, пишет delfi.lt.

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