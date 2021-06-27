В Лунинецком районе аварийно сел вертолет МЧС

Вертолет Ми 2 совершил аварийную посадку в Лунинецком районе. Фото МЧС (фото носит иллюстративный характер).

27 июня в 14:25 около деревни Черебасово Лунинецкого района совершил аварийную посадку вертолет Авиации МЧС.

Это вертолет Ми-2, который партрулировал леса в Лунинецком районе, сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительной информации, никто не пострадал - командир вертолета и летчик-наблюдатель покинули вертолет самостоятельно. Их осмотрят медики, чтобы дать оценку состоянию из здоровья.

Сообщается, что вертолет получил механические повреждения.

- Специальная комиссия выясняет все причины и обстоятельства произошедшего, - рассказали в МЧС.

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