Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 июня 2021 года: 609 новых случаев и снова 10 смертей

За все время с начала пандемии в стране зарегистрированы 415 тыс. 339 человек, у которых был положительный тест на COVID-19 Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За последние сутки в Беларуси выявили 609 пациентов с коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Минздрав в своем официальном телеграм-канале. За все время с начала пандемии в стране зарегистрированы 415 тыс. 339 человек, у которых был положительный тест на COVID-19.

За сутки домой выписали 770 пациентов, а за весь период распространения инфекции выздоровели 408 тыс. 307 пациентов, у которых раньше был диагноз COVID-19.

Судя по официальной статистике, 10 человек с коронавирусом за последние 24 часа скончались. Всего же умерли 3 тыс. 113 пациентов с COVID-19.

В лабораториях за сутки выполнили 18 тыс. 032 теста, а за время пандемии - 6 млн. 754 тыс. 808 тестов.