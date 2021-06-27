Производители вакцины «Спутник» рассказали, в каких случаях стоит вакцинироваться беременным

В инструкции сказано, что применять препарат при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода Фото: Мария ЛЕНЦ

В обновленной инструкции к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», которая была опубликована на сайте medum.ru, появилась информация о возможном применении во время беременности и грудного вскармливания, пишет «РИА новости».

Опыта клинического применения препарата во время беременности нет.

- В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства. В связи с этим применять препарат Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, - сказано в инструкции.

Нет клинических данных и о применении вакцины у тех женщин, которые кормят грудью. Риск для детей, которых кормят грудью, исключать нельзя, заявляют производители. Поэтому, сказано в инструкции, применять препарат Гам-КОВИД-Вак в период грудного вскармливания противопоказано.