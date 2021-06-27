Как выросла средняя зарплата в Минске за месяц и сколько зарабатывают врачи и учителя

Судя по официальным данным, работники здравоохранения в Минске в среднем заработали 1667,3 рубля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В мае 2021 средняя зарплата в Минске выросла на 50 рублей и составила 2053,4. По сравнению с апрелем эта цифра больше на 2,5%, пишет БелаПАН со ссылкой на главное статистическое управление Минска.

Выходит, что за полгода средняя минская зарплата подросла на 200 рублей: в январе 2021 начисленная средняя зарплата равнялась 1849 рублям.

Самая высокая зарплата в мае была у специалистов IT-сферы - 6304,6 рубля. Самую низкую получили работники библиотек, архивов и музеев - 912,2 рубля.

Ближе всего к средней минской зарплате – работники сферы строительства. Их медианный заработок - 1743,8. Чуть меньше цифра у специалистов сельского, лесного и рыбного хозяйства - 1692,3. Судя по официальным данным, работники здравоохранения в Минске в среднем заработали 1667,3 рубля, промышленности - 1587,1 рубля, розничной торговле — 1412,6, образования — 1156,3.

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