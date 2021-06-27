Погода в Беларуси 28 июня: дожди, грозы и до +27

В Минске ожидается до 25 градусов тепла Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В понедельник, 28 июня, аномальной жары, которая была в Беларуси на прошлой неделе, не предвидится. Предполагаемый температурный максимум понедельника – 27 градусов, такая погода будет в Бресте, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В Минске днем будет от 23 до 25 тепла, ночью – 15-17 градусов. Вероятно, обойдется без дождя. А вот в Витебске пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха днем – 22 - 24°C. Гомельчанам тоже не стоит забывать зонтики: вероятность осадков 80-90%, возможна гроза. В самом южном областном центре ожидается от 23 до 25 тепла. Не обойдется без дождя и в Могилеве, температура прогнозируется всего на градус ниже, чем в Гомеле. В Гродно будет чуть теплее – от 24 до 26 тепла, без дождя.