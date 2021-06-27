Заместитель генпрокурора – об уголовном деле в отношении мэра Риги: «В расследовании этого дела мы будем настойчивы и целенаправленны»

Алексей Стук рассказал об уголовном деле в отношении мэра Риги. Фото: Генпрокуратура, prokuratura.gov.by

В воскресенье, 27 июня заместитель генерального прокурора Алексей Стук в эфире телеканала СТВ рассказал о том, как продвигается уголовное дело, которое было возбуждено в отношении мэра Риги.

- Говоря дежурным языком, проводится необходимый комплекс следственно-процессуальных действий. Мы закрепляем те доказательства, которые имеются, которые мы можем получить. Мы запросили латышскую сторону. Каков будет их ответ, мы тоже не можем предполагать, но мы в расследовании этого дела будем настойчивы, целенаправленны и поступим в соответствии с национальным законодательством и нашими международными обязательствами.

Напомним, 24 мая в Риге у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Беларуси заменили бело-красно-белый. Это перед камерами журналистов сделали министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис. Четыре дня спустя генпрокурор Беларуси возбудил в отношении них уголовное дело.

- Это естественная реакция нашего государства на кощунственный шаг в отношении к нашему символа. Беспрецедентный, кощунственный шаг, - комментировал тогда генпрокурор.