В Генпрокуратуре прокомментировали уголовное дело в отношении оперной певицы Маргариты Левчук Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ прокомментировал уголовное дело в отношении оперной певицы Маргариты Левчук.

- Несмотря на то, что нам на данный момент неизвестно, где она физически выполнила данный действия (подразумевается надругательство над государственным флагом Беларуси – Ред.), но так как она распространила для неопределенного круга людей – это было главным образом рассчитано на жителей Беларуси – то материальный состав преступления, общественно опасные последствия наступили здесь. По этой причине мы обоснованно считаем, что она подлежит ответственности по законам Беларуси, - заявил Стук.

По его словам, в отношении других лиц, чье местонахождение еще не установлено, будет также распространятся данная практика.

Заместитель генерального прокурора отметил, что в данный момент установлено уже 53 случая надругательства над государственной символикой.

- Если до 2020 года подобных преступлений были лишь один-два случая, то во второй половине 2020-го их было уже 50. На данный момент подобных преступлений насчитывается уже 53.

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