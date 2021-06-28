Вот куда Беларусь перенаправит экспорт калийных удобрений из-за западных санкций

Беларусь из-за санкций намерена перенаправить экспорт калийных удобрений в Китай и Россию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О намерении Беларуси переориентировать экспортные потоки из-за санкций стран Запада и об экспорте продукции агропромышленности, в эфире «Беларусь 1» рассказал Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси.

По словам чиновника, белорусский агропромышленный комплекс санкции затронут в меньшей степени. Еще он добавил, что возможны изменения «экспортной картины».

- Не хотелось бы менять, но жизнь заставляет, и может что-то скорректируется в нашей экспортной карте. Но я думаю, что это будет не критично для аграрного сектора, - уточнил Субботин и добавил, что этого не хотелось бы.

Вице-премьер подчеркнул, что главным торговым партнером республики остается Россия. А объемы поставок продукции из Беларуси в РФ - это почти 4,5 миллиарда долларов. Касаемо российских ограничений и мер в отношении продукции белорусских предприятий, которые периодически применяет российская сторона, Субботин заметил, что требования эти «не жестокие, но жесткие». В целом такие ограничения он назвал рабочим процессом.

- Нас это не обижает, а наоборот закаляет и позволяет занимать тот уровень по качеству производства продукции, который и позволил нам захватить (в хорошем смысле) рынки 116 стран и торговать почти на 6 миллиардов долларов продовольствием по всему миру, в том числе в Китай, где требования еще жестче, - пояснил зам премьер-министра Беларуси.

Отдельно говоря об экспорте в Китай, вице-премьер констатировал, что с 2015-го года поставки из Беларуси увеличились в 19 раз. А за 2020-ый год прирост экспорта в этом направлении составил 90 процентов, продукции было реализовано почти на 260 миллионов долларов.

Также Александр Субботин напомнил, что благодаря «Белкалию» Беларусь удерживает значительную часть мирового рынка калийных удобрений. И объяснил, что в условиях западных санкций Беларусь рассчитывает на перенаправление экспорта калийных удобрений в Китай и Россию.

- Помимо западного мира, есть Восток и Ближний Восток, Китай и Россия. Эти потоки будут перенаправлены туда. Ведется активная работа на сертификацию наших удобрений там, где еще нет, чтобы попасть на те рынки, куда еще не попали. А где попали - расширить, - подчеркнул Субботин.

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