В Беларуси планируют сделать разовые выплаты ветеранам ВОВ к 9 мая ежегодными

В Беларуси планируют сделать ежегодными разовые выплаты ветеранам ВОВ к 9 мая. Фото: скриншот с телеканала "Беларусь 1"

В Беларуси планируют сделать ежегодными разовые выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая. Об этом в эфире программы «Вопрос номер один» на телеканале «Беларусь 1» рассказал заместитель премьер министра Игорь Петришенко.

По словам вице-премьера, в Беларуси на данный момент насчитывается более 3400 участников Великой Отечественной войны, и более 11 тысяч малолетних узников, блокадников и тех, кто получил инвалидность вследствие ранений.

Петришенко отметил, что со стороны государства им оказывается помощь в виде ежемесячных надбавок к пенсии, бесплатных проезда на общественном транспорте и медицины, санаторно-курортного лечения, содействия по доставке продуктов питания, льгот на оплату жилья.

Что касается материальной помощи к 9 мая в 2021 году, то она, как рассказал Петришенко, была оказана 15 271 лицу.

- Мы ежегодно направляем около 10 миллионов белорусских рублей для увеличения пенсионного обеспечения. Для того, чтобы была возможность обеспечить оказание медицинских льгот, санаторно-курортного лечения – это еще около шести миллионов белорусских рублей. Более того, на данный момент прорабатывается вопрос по поручению президента, чтобы ежегодная помощь ветеранам ВОВ, помимо того набора соцльгот и гарантий, которыми они со стороны государства обеспечены, на ежегодной основе материальную помощь в День Победы – осуществлять данные выплаты, - заявил вице-премьер.

Он подчеркнул, что уже соответствующие решения уже были подготовлены, внесены, и в ближайшее время будут рассмотрены на самом высоком уровне.

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