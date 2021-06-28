Япония начнет производить собственную вакцину от коронавируса с 2022 года

В Японии разработкой вакцины от коронавируса занимается компания Shionogi. Фото: geneonline.news.

О том, что Япония начнет производство собственной вакцины от COVID-19 не ранее следующего года, сообщило ТАСС со ссылкой на информацию опубликованную в газете Sankei.

Разработкой препарата занимается японская фармацевтическая компания Shionogi. И вакцина все еще проходит стадию клинических испытаний. На данный момент Shionogi рассчитывает выпустить годовую партию своей вакцины от «ковида» в объеме необходимом для вакцинации 60 миллионов человек.

Производство японской вакцины должно начаться с января 2022-го года. К этому времени, заявляют СМИ, должны быть завершены все необходимые процедуры по регистрации вакцины в Японии.

Напомним, на данный момент Минздрав Японии одобрил для массовой вакцинации от коронавируса препараты трех фармкорпораций. Это вакцины от американской компании Moderna, американо-германского объединения компаний Pfizer и BioNTech, а также британско-шведской AstraZeneca. Последняя, к слову, для прививок в Японии пока не используется.

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