Правительство планирует обеспечить строительство индивидуального жилья на уровне не менее 40 процентов Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак заявил, что правительство планирует обеспечить строительство индивидуального жилья на уровне не менее 40 процентов. Об этом сообщает БелТА.

- Одним из приоритетных направлений в жилищном строительстве остается строительство индивидуального жилья, долю которого в общем объеме жилищного строительства необходимо обеспечить на уровне не менее 40 процентов. Правительством принимаются меры по обеспечению ритмичного финансирования жилищного строительства в 2021 году, включая как кредитные ресурсы, так и бюджетные средства для объектов инфраструктуры, - отметил Сивак.

Он также добавил, что с 2020 года дописточниками финансирования для многодетных семей являются средства семейного капитала. Для дополнительного привлечения средств граждан в жилищное строительство правительством внедряются механизмы, которые были определены указом президента об ипотечном жилищном кредитовании.

- Для совершенствования государственной жилищной политики правительством был подготовлен и внесен на рассмотрение главы государства проект указа о мерах по оказанию господдержки, который предусматривает урегулирование проблемных вопросов, выявленных в процессе практической реализации указов, регламентирующих вопросы строительства или приобретение жилых помещений с господдержкой, - рассказал Сивак.

По его словам, проект указа предусматривает комплексную корректировку указов №13 и №240 и направлен на допзащиту интересов многодетных семей, а также членов семей кредитополучателей.

- Законодательно будут урегулированы допоснования для внесения изменений в решения исполкомов о представлении адресных субсидий в соответствии с указом №240 в случае нарушения или неправильного применения законодательства, - пояснил вице-премьер.

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