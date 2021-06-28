Глава Госкомвоенпрома заявил, что из-за санкций Запада идет переориентация поставок для ВПК

Дмитрий Пантус, председатель военно-промышленного комитета Беларуси. Фото: архив БелТА

Во время профильной выставки MILEX председатель Госкомвоенпрома Беларуси прокомментировал влияние западных санкций на работу военно-промышленного комитета Беларуси (ВПК), информирует ОНТ.

По заявлению Дмитрия Пантуса, западные санкции не оказали влияния на стабильность работы ВПК. Однако он заметил, что произошла вынужденная переориентация по поставкам узлов, комплектующих, в том числе микроэлектроники.

- Сегодня каких-то критических точек, связанных с работой в условиях санкций, нет. Все предприятия системы Госкомвоенпрома и оборонного сектора работают стабильно, - заметил глава ВПК.

Говоря о переориентации поставок Пантус пояснил, какие страны могут заменить поставки из стран, которые сейчас не хотят работать с Беларусью «в полном объеме».

- Мы вынуждены переориентироваться в части поставки отдельных деталей, узлов, комплектующих, в том числе, например, - микроэлектронной компонентной базы, - уточнил он и продолжил. - Мировые тренды говорят о том, что производители Российской Федерации, Китайской Народной Республики и в целом Восточной дуги в полной мере могут заменить те детали, узлы и элементы, которые мы иногда покупали у стран, которые на сегодняшний момент с нами не в полном объеме хотят работать.

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