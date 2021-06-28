В Генпрокуратуре заявили об актуальности дела против экс-президента Литвы Адамкуса о геноциде в Беларуси. Фото: СТВ

Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ заявил об актуальности дела против экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса о геноциде в Беларуси.

Как отметил Стук, в некоторых карательных операциях более активную роль играли коллаборационисты из числа литовских и латышских националистов. Одним из них является Антанас Импулявичюс по прозвищу «Минский мясник». На его счету десятки тысяч загубленных жителей Беларуси.

- Инициативно к нему буквально напросился в помощники Валдас Адамкус, - подчеркнул заместитель генпрокурора.

И добавил, что когда Минск был освобожден, то Импулявичюс сначала скрылся в Германии, а позже иммигрировал за океан.

- Америка нам, к сожалению, отказала в его выдаче. На данный момент его судьба неизвестна. А вот что касается Адамкуса, что он через некоторое время вернулся в Литву и избирался на высший пост, был президентом Литвы, - пояснил Стук.

Он уточнил, что в Литву был направлен запрос о местонахождении Адамкуса и о возможном допросе.

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