Остыли и промокли, а когда снова потеплеет? Погода в Беларуси на неделю с 28 июня по 4 июля

Синоптики обещают теплую погоду на первые выходные июля в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» писала о том, что новая рабочая неделя в Беларуси начнется с прохлады и дождливой погоды. На 28 июня синоптики прогнозируют дожди, грозы и максимум до +27 градусов.

Осадки, а местами довольно обильные, прогнозируются в Беларуси и в течение всей недели, сообщило ОНТ.

Так во вторник, 29 июня, будет облачно с прояснениями, дожди прогнозируются по большей части территории страны. Также и в среду, 30 июня, не обойдется без осадков: кратковременный дождь возможен в восточных районах, но местами прогремят грозы. Температурный фон в последние дни июня такой: около +12…+17 выше ноля в ночные часы, всего +22…+27 днем во вторник, 29 июня, но уже +24…+28 в среду, 30 июня.

С чего начнется июль? Погода, увы, все еще будет дождливой. В четверг, 1 июля, прогнозируются дожди и грозы. Ночью станет еще прохладнее - всего +11…+16 выше ноля. Но днем ближе к жаркой «тридцатке»: от +26 до +29 тепла.

Погода в пятницу, 2 июля, будет отличаться своей полярностью, так как на Брестчине днем будет всего +19 градусов, но на Витебщине до +27 градусов.

Первые выходные июля, обещают синоптики, будут довольно теплыми. В субботу, 3 июля, ночью около +10…+15 тепла, а днем уже +25…+28 градусов. В воскресенье, 4 июля, в ночные часы те же +10…+15 выше ноля, а в середине дня воздух прогреется до +24…+28 градусов.

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