В Госпогранкомитете заявили, что количество нелегальных мигрантов на белорусско-литовском направлении находится на обычном уровне

Начальник Сморгонской погранслужбы заявил, что количество нелегальных мигрантов на белорусско-литовском направлении находится на обычном уровне Фото: Оксана БРОВАЧ

Начальник Сморгонской пограничной службы Максим Бутранец в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что количество нелегальных мигрантов на белорусско-литовском направлении находится на обычном уровне.

- Если говорить о нелегальной миграции, - заметьте, что я не применяю термин проблематика, - констатирую, что количественные показатели выявленных и задержанных граждан третьих стран сопоставимы с цифрами предыдущих пяти-семи лет. И они не выходят за рамки прогноза, который характерен для весенне-летнего периода, - заметил Бутранец.

По словам официального представителя Государственного пограничного комитета Антона Бычковского, для решения вопросов имеется механизм сотрудничества в рамках погранпредставительского аппарата.

- Он в полной мере позволяет обмениваться информацией и взаимодействовать с литовской стороной по всем направлениям служебной деятельности и на всех уровнях. На запросы от литовской стороны нам даются четкие и аргументированные ответы. Но, стоит отметить, что в последнее время не всегда мы получаем полные ответы от коллег по нашим обращениям, - отметил Бычковский.

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