У молодежи в TikTok новое увлечение – они скручивают колпачки ниппелей с авто ради лайков и просмотров. Фото: lidanews.by

У молодежи в TikTok новое увлечение – они скручивают колпачки ниппелей с автомобилей ради просмотров и лайков. На это обратил внимание один из ведущих программы «Неделя» на телеканале СТВ.

- Да, мы тоже в свое время увлекались многим, но рамки закона не переходили. Если мы говорим о колпачках ниппелей, то это уже является кражей. Родителям бы стоило напомнить своим детям об этом, - отмечает ведущий

По информации «Лидской газеты», тем, кто похищает колпачки ниппелей, от 10 до 16 лет.

- Как правило, хищения происходят как вечером во дворах жилых домов, так и днем с тех автомобилей, которые припаркованы у предприятий. Массово данный «тренд» стал распространяться с началом летних каникул, - пишет издание.

Подобные случаи, как замечают в издании, уже были зафиксированы в Гродненской области.

- В приоритете – ниппели металлические, ниппели с фирменным логотипом, к примеру, «Ауди» или Шевроле, а также ниппели с рисунком, - отметили в издании.

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