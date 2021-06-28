Назван смертельный синдром, поражающий детей, переболевших коронавирусом

После коронавируса у детей может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что переболевших коронавирусом детей в Индии поражает смертельно опасный синдром, сообщило местное издание The Times of India.

Так медики стали чаще диагностировать мультисистемный воспалительный синдром у детей и подростков, которые переболели COVID-19. Заболевание проявляется спустя несколько недель после выздоровления от «ковида», и количество таких случаев возрастает.

- Сейчас случаи особенно участились, - заметил профессор Джаяшри, зав педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в городе Чандигарх (PGI).

В СМИ сообщили также, что мультисистемный воспалительный синдром врачи фиксируют у детей сейчас в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб и других. Только в одном городе Чандигарх (столица одновременно двух индийских штатов Пенджаб и Харьяна - Прим.) число случаев мультисистемного воспалительного синдрома приблизилось к 252.

- Официальной статистики, как и рекомендаций по борьбе с заболеванием, пока что нет, - отмечают медики.

Как проявляется этот синдром у детей, при том что они обычно легко переносят коронавирус? Через 4 - 6 недель после выздоровления от COVID-19 у ребенка могут повыситься температура, появится лихорадка, сыпь, конъюнктивит, диарея и рвота, низкое кровяное давление. А из-за трудностей в диагностике врачи могут спутать мультисистемный воспалительный синдром с другим заболеванием.

Профессор PGI подчеркнул, что необходимо внимательно следить за возможными проявлениями мультисистемного воспалительного синдрома после коронавируса у детей.

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