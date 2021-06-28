Из-за гроз в Беларуси более 110 населенных пунктов были без электричества. Что говорят в Минэнерго

За сутки в Беларуси свет вернули более чем в 110 населенных пунктов. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» писала о том, как после экстремальной жары на Беларусь обрушился атмосферный фронт, а с ним - ливни, шквал, грозы и град.

Непогода внесла коррективы и в работу электросетей. Так пресс-служба Минэнерго сообщала 26 июня в своем телеграм-канале о том, что бригады энергетиков ведут работы по восстановлению электроснабжения в Гомельской, Витебской и Минской областях.

Поздно вечером в воскресенье, 27 июня, в Белэнерго сообщали о том, что по оперативной информации на 22.30 часов отключенных от электроснабжения населенных пунктов в Беларуси не было.

- На 06.00 утра понедельника, 28 июня, отключенные от системы электроснабжения населенные пункты отсутствуют, - также прокомментировали в пресс-службе и уточнили. - За прошедшие сутки работники энергоснабжающих организаций «Белэнерго» восстановили электроснабжение в 111 населенных пунктах. Работы велись оперативно, было задействовано 105 человек и 38 единиц техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минэнерго сказали, что происходит на втором энергоблоке БелАЭС.

На станции завершились гидроиспытания второго энергоблока (подробности).

Остыли и промокли, а когда снова потеплеет? Погода в Беларуси на неделю с 28 июня по 4 июля.

Узнали, какая погода ожидает белорусов в конце июня - начале июля 2021 года (подробности).

Минэнерго: подписан акт приемки первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию.

МЧС выдало лицензию, а специальная комиссия подписала акт приемки в промышленную эксплуатацию первого энергоблока: вот кто в нее вошел (подробности).