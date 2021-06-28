В Столинском районе пенсионер заправлял машину из канистры и получил ожоги. Фото: Брестское областное управление МЧС
В Столинском районе пенсионер заправлял машину из канистры и получил ожоги. Об этом сообщили в Брестском областном управлении МЧС.
- Инцидент произошел в воскресенье, 27 июня. Около 10 часов спасателям поступила информация о пожаре в деревне Зубково. Во дворе частного дома горел легковой автомобиль. Как рассказали родственники, 82-летний пенсионер заправлял автомобиль из металлической канистры. В какой-то момент произошла вспышка жидкости, после чего загорелась машина, - пояснили в ведомстве.
И добавили, что мужчина в результате случившегося получил ожоги. Он был госпитализирован.
В результате произошедшего возгорания автомобиль был полностью уничтожен.
В Столинском районе пенсионер заправлял машину из канистры и получил ожоги. Фото: Брестское областное управление МЧС
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