Фотофакт. На трассе Минск-Гродно в аварии пострадали трое

На трассе М6 произошла серьезная авария. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла на автотрассе М6 в воскресенье, 27 июня. Подробности сообщила пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома в сообществе во ВКонтакте.

ДТП случилось на автодороге Минск - Гродно около 13.00 часов на территории Лидского района. В аварии пострадали три человека.

Удар пришелся в левую сторону "Опеля". Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По предварительной информации столкновение произошло по вине 63-летнего водителя «Опеля», который выезжая на трассу со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра.

Одна из машин выезжала со второстепенной дороги. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- Водитель «Хендэ» ехал по трассе М6 со стороны Минска, а водитель «Опеля» выезжал со второстепенной дороги от деревни Ваверка. Удар пришелся в левую переднюю часть «Опеля», - прокомментировали в ГАИ.

В аварии пострадали люди из обеих машин. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В аварии пострадал водитель «Опеля» и его 61-летняя пассажирка, в больницу также была доставлена 62-летняя пассажирка «Хендэ». По факту аварии проводится проверка.

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