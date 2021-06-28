Видеофакт. На одной из башен Будславского костела, в котором произошел пожар, запустили часы

На одной из башен Будславского костела, в котором произошел пожар, запустили часы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На одной из башен Будславского костела, в котором 11 мая произошел пожар, в тестовом режиме запустили часы. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Адновiм Будслаў разам».

- Запустили часы в тестовом режиме, - написано в сообщении.

В телеграм-канале также отметили, что за последние несколько дней были проведены работы по устройству временной «крыши» над сводом церкви на случай аварии, дождевая вода течет через существующие отверстия в своде, а система труд выводы на улицу. Планируется, что работы будут завершены уже во вторник.

- В ближайшее время будут проведены работы по усилению купола, - отмечается в сообщении.

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