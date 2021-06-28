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Общество28 июня 2021 10:40

Видеофакт. Нахальный уж крадет улов у витебских рыбаков

Ужик очень старался украсть рыбу, но проглотить ее не смог и в результате уплыл ни с чем
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
Вот такой предприимчивый ужик забрался в садок с пойманной рыбаками рыбой, чтобы украсть часть улова. Спойлер: у него не получилось. Фото: кадр из видео Ольги Прудниковой.

Вот такой предприимчивый ужик забрался в садок с пойманной рыбаками рыбой, чтобы украсть часть улова. Спойлер: у него не получилось. Фото: кадр из видео Ольги Прудниковой.

Вот такое видео сняли витебские рыбаки на озере Лётцы. Нахальный уж забрался в садок с пойманной рыбой и пытался украсть улов.

-Рыбы в тот день толком не было, но был наглый ужик. Ловилась немного густера и плотва, - рассказала «Комсомолке» автор видео Ольга Прудникова. – Уж был довольно крупным и очень старался проглотить рыбу. Но у него это не получилось, рыбка оказалась слишком для него крупной.

Поняв, что полакомиться не получится, уж благополучно уплыл, оставив рыбакам их улов.

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Уж решил украсть улов у витебских рыбаков.
Уж решил украсть улов у витебских рыбаков.
Уж забрался в садок с пойманной рыбой и пытался съесть одну. Видео: Ольга Прудникова.