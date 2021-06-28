Видеофакт. Нахальный уж крадет улов у витебских рыбаков

Вот такой предприимчивый ужик забрался в садок с пойманной рыбаками рыбой, чтобы украсть часть улова. Спойлер: у него не получилось. Фото: кадр из видео Ольги Прудниковой.

Вот такое видео сняли витебские рыбаки на озере Лётцы. Нахальный уж забрался в садок с пойманной рыбой и пытался украсть улов.

-Рыбы в тот день толком не было, но был наглый ужик. Ловилась немного густера и плотва, - рассказала «Комсомолке» автор видео Ольга Прудникова. – Уж был довольно крупным и очень старался проглотить рыбу. Но у него это не получилось, рыбка оказалась слишком для него крупной.

Поняв, что полакомиться не получится, уж благополучно уплыл, оставив рыбакам их улов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Милота дня: бельчонок замерз и пришел к белорусским пограничникам греться.

Милота дня: посмотрите, какие птенчики вылупились в Бресте у сокола-пустельги, из гнезда которого идет онлайн-трансляция.