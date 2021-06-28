Глава Минлесхоза: Снять запреты на посещение там, где прошли дожди

На прошлой неделе в Беларуси произошло более 30 лесных пожаров. Иллюстрация: mlh.by/maps

Министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа поручил оперативно снимать запреты и ограничения на посещение лесов - «там, где прошли дожди», передает пресс-служба ведомства.

На время написания статьи на интерактивной карте Беларуси «красными» оставались более 25 районов. А на 09.50 часов ограничения были актуальны для 46 регионов республики.

По словам главы Минлесхоза, дождливые выходные поспособствовали тому, что пожароопасная обстановка в лесном фонде стабилизировалась.

- Ожидается, что уже к обеду в большинстве регионов будут отменены запреты на посещение лесов, - прокомментировали в пресс-службе.

При этом в Минлесхозе уточнили, что на прошлой жаркой неделе, в Беларуси была напряженная обстановка. За минувшие 7 дней произошло более 30 лесных пожаров, общая площадь возгораний превысила 18,7 гектара.

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