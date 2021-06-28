В Калинковичском районе автомобиль врезался в опору линии электропередачи – погибли водитель и пассажир. Фото: МВД

В Калинковичском районе автомобиль врезался в опору линии электропередачи. Информация об этом была размещена в телеграм-канале МВД.

- Инцидент произошел 26 июня, в субботу. За рулем автомобиля БМВ находился 33-летний водитель. Он ехал по улице Минской в деревне Михайловское Калинкавичского района. Удалось установить, что вблизи дома №17 мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, врезался в опору линии электропередачи, а затем в дерево, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что в результате случившегося, автомобиль, дерево и стоящий рядом дом загорелись.

- Водитель автомобиля и 34-летняя женщина-пассажир скончались на месте, - сообщили в МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ДТП под Крупками: машины загорелись, оба водителя погибли. Год назад на этом же месте произошла самая крупная авария за последние 10 лет.

На этом участке трассы у города Крупки нет разделительных заграждений, некоторые очевидцы вспоминают, что дорога была скользкой. (подробности)

Страшная авария на чаусской трассе: водитель решил совершить обгон и врезался в фуру –погибли четверо, включая ребенка.

Водитель большегруза пытался затормозить, но у автомобиля лопнуло колесо. (подробности)

Смертельное ДТП на трассе М1: девушка выехала на встречную – погибли три человека.

От полученных травм водитель, а также пассажиры автомобиля Ford скончались на месте. (подробности)