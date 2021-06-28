Приговор Бабарико и другим фигурантам «дела Белгазпромбанка» будет объявлен 6 июля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приговор Виктору Бабарико и другим фигурантам «дела Белгазпромбанка» будет объявлен 6 июля. Об этом заявил судья, сообщает агентство РИА-Новости.

Всего в деле 8 обвиняемых, семеро из них находятся под стражей, один - пенсионер Алексей Задойко, под домашним арестом. Шесть обвиняемых заключили досудебное соглашение со следствием.

Напомним, что государственный обвинитель запросил для экс-банкира 15 лет лишения свободы.

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