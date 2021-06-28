Лукашенко инвестору из ОАЭ: Принимаем вас с большим удовольствием не потому, что вы очень богатый человек, а потому что поддержали Беларусь

Встреча с председателем совета директоров компании Emaar Properties Мухаммедом Али аль-Аббаром в октябре 2020 года. Фото: пресс-служба президента

В понедельник, 28 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Мухаммедом аль-Аббаром, главой совета директоров инвесткомпании Emaar Properties (ОАЭ), передает пресс-служба президента.

Арабский миллиардер не в первый раз прилетает в Беларусь и встречается с Лукашенко. Так во время встречи осенью 2020-го года он пообещал построить в Минске умный город за 4 миллиарда долларов.

Встречая инвестора из ОАЭ, Александр Лукашенко поблагодарил его за поддержку Беларуси в «сложные времена».

- Мы вас принимаем здесь с большим удовольствием не потому, что вы очень богатый человек. А потому, что вы в непростые, сложные времена поддерживали Беларусь. Руководство Эмиратов всегда поддерживало Беларусь, - сказал он и добавил. - И за то, что вы сотрудничаете с Беларусью и, главное, инвестируете в Беларусь.

Также Лукашенко заметил, что в этот раз в Минск миллиардер приехал со своим сыном:

- Значит, вы уже прилично закрепились в нашей столице, - подчеркнул Лукашенко.

И подытожив, сказал, что белорусские власти воспринимают Мухаммеда аль-Аббара «как близкого друга нашей страны, дружба с которым проверена временем».

Лукашенко уточнил, что за 2020-ый год Беларусь и ОАЭ, несмотря на все обстоятельства, смогли увеличить товарооборот, который за год составил 110 миллионов долларов.

- Сегодня я хотел бы услышать, не изменилось ли ваше желание работать в Беларуси, - подчеркнул он.

Кроме того, Лукашенко попросил инвестора озвучить и его мнение по проектам в Беларуси.

- Я также хотел бы услышать ваше мнение по поводу многих проектов, которые мы обсуждали с наследным принцем, когда он был здесь. И вы сами предлагали ряд проектов, в которых вы крайне заинтересованы в Беларуси, - заключил он.

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