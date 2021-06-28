Виктор Бабарико 28 июня выступил в суде с последним словом. Вот что он сказал

Бабарико выступил в суде с последним словом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабрико в понедельник, 28 июня, выступил в суде с последним словом. Он заявил, что не может признаться в том, чего не совершал, передает агентство ТАСС.

- Несмотря на то, что, наверное, признание в преступлениях, которые я не совершал, было бы с точки зрения материальных выгод более правильным, но я не могу признаться в том, чего не совершал. В рамках нашего общения не было допущено ни одного ни то, что противозаконного действия либо принуждения, но даже не было никакого намека на возможность совершения каких-либо противоправных действий, - сказал Бабарико.

Он добавил, что ему не стыдно перед его сотрудниками за то, что «вместе с ними в течение почти 25 лет они сделали один из лучших банков этой страны».

- В том числе, его сделала и команда, часть которой считает себя преступниками и находится в этой клетке. Они меня тоже считают преступником и говорят о том, что все эти достижения были продиктованы взятками. Я ведь знаю, что это не так, потому что ни разу в жизни за все эти 25 лет эти люди, которые помогали мне расти, не услышали меня, что они какие-то действия должны предпринимать за что-то в интересах других людей, кроме наших клиентов, сотрудников и акционеров, - заявил экс-банкир.

Напомним, что государственный обвинитель запросил для экс-банкира 15 лет лишения свободы. Приговор Бабарико и другим фигурантам «дела Белгазпромбанка», по словам судьи, будет оглашен 6 июля в 12 часов.

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