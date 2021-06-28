«Лисички - только по канавам и низинам, земляника сохнет и мельчает, но зато сладкая»: узнали о лесном урожае в Беларуси

Белорусские грибники поделились в соцсетях "уловом" из леса. Фото: Маша Никитко, сообщество ВКонтакте "Грибы Беларуси".

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, как в начале июня в Беларуси начался грибной сезон: пошли лисички, появились подосиновики. Однако из-за экстремально жаркой погоды во многих регионах республики вскоре ввели запреты или ограничения на посещение лесов.

В понедельник, 28 июня, глава Минлесхоза поручил оперативно снимать запреты на посещение лесов там, где прошли дожди.

При этом белорусские грибники еще на выходных после череды дождей провели разведку и вот, что говорят о дарах леса в 2021-ом году.

- Лисички - растут только по канавам и низинам. На опушках и в лесу высохли совсем. Черника крупная и активно зреет, но еще достаточно много зеленой, если и собирать ее, то только руками. Земляника тоже сохнет и мельчает, но зато ну очень сладкая, - рассказала пользователь соцсети Маша Никитко, в сообществе «Грибы Беларуси» во ВКонтакте.

Другие пользователи делятся переживаниями о том, что земляника скоро отойдет. А для больших урожаев грибов и ягод все еще нужны дожди.

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