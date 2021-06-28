В Бресте ищут парня с татуировкой и шрамом, последний раз видели в Брестской крепости

В Бресте пропал парень, кто-нибудь знает,что с ним? Фото: ориентировка ПСО "Ангел".

В Бресте пропал 22-летний парень. Он не выходит на связь с 22 июня. В этот день молодой человек был в доме 65 по проспекту Машерова, позже его, предположительно, видели в Брестской крепости.

Пропавшего зовут Захар Лазарчук. Это высокий (180 см) молодой человек спортивного телосложения, кареглазый, с темно-русыми волосами. В тот день, когда Захар исчез, он был одет в белую майку, зеленые шорты, темно-зеленые кроссовки и черную кепку с белой надписью, пишет БрестСити со ссылкой на ПСО «Ангел».

У Захара Лазарчука есть особые приметы- на ноге татуировка, а на плече – шрам после операции.

Если вы знаете что-либо о пропавшем парне, звоните в ПСО «Ангел» +375 (29) 221-72-00 или в милицию по телефону 102.

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