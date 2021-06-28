Казахстан будет поставлять нефть в Беларусь. Фото: pixabay

Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти. Соглашение подписано 28 июня в Нур-Султане по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Романа Головченко и его казахстанского коллеги Аскара Мамина. Об этом заявил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов.

– Подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов, – сказал Александр Гурьянов, его цитирует БЕЛТА.

В ближайшее время на уровне предприятий двух стран будут обсуждаться конкретные объемы и сроки поставок нефти.

По словам Гурьянова, стороны на переговорах обсудили в основном вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества, а также новые возможности развития промышленной кооперации.

– Сегодня мы видим, что во взаимной торговле есть положительная динамика. Мы продолжаем наращивать наш экспорт, растут и поставки из Казахстана в Беларусь. Мы в текущем году должны выйти на новые показатели во взаимной торговле – по товарам и услугам суммарно в год это больше $1 млрд, – рассказал первый замминистра.

Он добавил, что стороны стремятся к сбалансированной торговле. Ранее преобладал белорусский экспорт в Казахстан, однако теперь «есть новые возможности продаж казахстанских товаров на наш рынок».

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