В Витебске ищут мошенника, который специализировался на игроках

Этот человек знакомился с игроками, входил в доверие и выманивал у них деньги. Фото: УВД Витебского облисполкома.

Вот этот мужчина на фото подозревается в мошенничестве. Он выманивал у доверчивых людей деньги, предлагая вложиться в развитие бизнеса. На самом деле никакого бизнеса у мужчины нет. Во всяком случае, деньги, которые ему давали, он никуда не вкладывал, а просто сбежал с ними.

Специализировался мошенник на игроках. С потенциальными жертвами знакомился в игровых заведениях, входил в доверие. Оперативники установили, что за два месяца он выманил у игроков более 30 тысяч рублей. Когда «бизнес-партнер» исчез с радаров, потерпевшие обратились в милицию. Теперь его ищет уголовный розыск Железнодорожного РОВД Витебска.

За информацию о мошеннике обещают вознаграждение. Правоохранительные органы гарантируют тем, кто поможет его найти, анонимность.

-Если вы знаете человека изображенного на фото или обладаете информацией о его местонахождении просьба сообщить об этом по телефонам +375-29-716-82-78 (МТС) или 102, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

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