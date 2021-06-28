До +28°С и грозы: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 29 июня

На вторник 29 июня объявлен желтый уровень опасности
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Кратковременные дожди и жара до +28°С ожидаются в Беларуси 29 июня. Об этом сообщили в Белгидромете.
Во вторник будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Из-за них объявлен желтый уровень опасности.
Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ветер будет северо-западный 5-10 м/с, днем при грозах его порывы могут достигать 14 м/с.
Столбики термометров ночью покажут от+13°С до +18°С, днем воздух прогреется до +22°С… +28°С.
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