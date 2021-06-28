Умер через 10 минут. В Иордании скончался мужчина после второй дозы вакцины

В Иордании мужчина умер через 10 минут после прививки от ковида. Фото: ЗВОНАРЕВ Валерий.

Стало известно еще об одной смерти после вакцинации от ковида. Инцидент случился в Иордании, в городе Маан. Министерство здравоохранения страны сообщило о смерти 66-летнего мужчины, который получил вторую дозу вакцины британско-шведской компании AstraZeneca.

Смерть наступила через десять минут после вакцинации, пишут Известия. Пока министерство здравоохранения Иордании лишь констатировало факт смерти пациента, но не может однозначно связать его с прививкой от коронавируса. Специалистам предстоит установить, что стало причиной смерти мужчины. Сообщается, что у него были хронические болезни.

Ранее Известия сообщали, что европейские политики стали отказывать от вакцинации препаратом AstraZeneca. Среди них канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги. Получив первую дозу AstraZeneca, для второй инъекции политики выбрали другие препараты.

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