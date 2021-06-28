Что грозит белорусским тиктокерам за скручивание ниппелей с машин, рассказали в милиции

Подростки скручивают колпачки ниппелей с авто, а потом хвастаются своими трофеями в сети.Фото: кадр из видео МВД.

В милиции прокомментировали новое увлечение белорусских подростков и молодежи – скручивание колпачков ниппелей с автомобилей. Суть челленджа в том, чтобы за короткое время скрутить как можно больше колпачков с колес припаркованных автомобилей. Выбирают ниппели с фирменным логотипами или красивыми рисунками. Как правило, такие встречаются на дорогих машинах.

Фотографиями добытых колпачков подростки делятся в TikTok, соревнуясь в количестве собранных лайков.

О том, какая ответственность грозит подросткам, рассказала начальник ИДН Заводского района Минска Лариса Палачанская.

-За подобные действия предусмотрено административное или уголовное наказание. Это ст. 11.1 КоАП Республики Беларусь («Мелкое хищение») и ст. 205 УК Республики Беларусь («Кража»). Если ребенок не достиг 14 лет, ответственность за его поступок будут нести его родители. Родителям придется не только заплатить штраф, но и возместить ущерб автовладельцу, - рассказала Палачанская.

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