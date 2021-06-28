Работавшая в Ухане вирусолог раскрыла возможную причину появления коронавируса. Фото: pixabay

Вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая до ноября 2019 года в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, придерживается естественной версии происхождения коронавируса. Об этом она заявила агентству Bloomberg.

Однако, по словам ученого, исключать теорию, согласно которой SARS-CoV-2 якобы распространился из лаборатории в Ухане, тоже нельзя.

– Я не настолько наивна, чтобы сказать, что полностью списываю этот вариант со счетов, – отметила Андерсон.

Она уверена, что даже если это произошло именно так, то без умысла. Вирусолог пояснила, что кто-то из ученых мог неосознанно заразиться во время работы, а затем непреднамеренно заразить других. Однако Андерсон считает, что вероятность этого незначительная.

Ученый добавила, что нет ничего удивительного в том, что исследователи пока не нашли точный источник инфекции, ведь ранее на выявление природного возбудителя атипичной пневмонии понадобилось почти десять лет.

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