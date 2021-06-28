У православных начался Петров пост: узнали, почему две недели и когда можно есть рыбу

Начался Петров пост - православным верующим нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца. Фото: Павел МАРТИНЧИК

28 июня у православных начался Петров пост. Продлится он до 12 июля. В это время верующие воздерживаются от мяса, молочных продуктов, яиц. Петров пост не относится к строгим постам, поэтому можно есть рыбу – во все дни, кроме среды и пятницы. Если же в какой-то из этих дней недели по церковному календарю вспоминают святого, в память которого полагается провести всенощное бдение, то в этот день рыбу тоже можно съесть.

Продолжительность Петрова поста каждый год разная. Фиксировано его окончание – 12 июля, день памяти апостолов Петра и Павла. Поэтому Петров пост еще называют Апостольским. А вот начинается он каждый год по-разному. Эта дата привязана к Троице, Петров пост начинается через неделю после этого дня. Поэтому он может быть и совсем коротким – чуть более недели, и почти равным по длине Великому посту, в некоторые годы длительность Петрова поста была более 40 дней.

Во время поста нельзя жениться, верующим важно причаститься и исповедоваться и рекомендуется избегать шумных мероприятий – концертов, посиделок в увеселительных заведениях, и так далее.

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