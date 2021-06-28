Меркель: Евросоюз не ослабит давление на власти Беларуси до изменения ситуации внутри республики

Страны ЕС не ослабят давление на власти Беларуси до тех пор, пока внутриполитическая ситуация в республике не изменится. Фото: pixabay

Страны ЕС не ослабят давление на власти Беларуси до тех пор, пока внутриполитическая ситуация в республике не изменится. Об этом заявила 28 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она приняла участие по видеосвязи во франко-германской парламентской ассамблее, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и Бундестага.

– Мы в Европейском совете приняли решение о широком санкционном пакете [против властей Беларуси]. Мы ввели персональные и экономические санкции, в частности против авиакомпаний, а также основных отраслей, – напомнила канцлер, ее слова приводит ТАСС. – То есть мы ввели в действие всеобъемлющий санкционный режим, он только-только начинает оказывать воздействие. И мы, разумеется, не ослабим давление, пока ситуация в Беларуси не изменится, – сказала Меркель.

Напомним, что Евросоюз ввел 24 июня экономические секторальные санкции против властей Беларуси. Эти меры включают запрет экспорта в ЕС хлористого калия, использующегося в первую очередь в удобрениях, а также нефтепродуктов, за исключением бензина и дизеля.

В Беларусь запрещено поставлять ингредиенты для табачной промышленности, технологии и программное обеспечение для контроля интернета, технику двойного назначения, имеющую военное применение.

Европейским инвесторам запретили проводить долгосрочное кредитование на сроки более 3-х месяцев белорусских государственных структур, компаний и банков с государственным участием свыше 50%.

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