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Политика28 июня 2021 15:55

Меркель: Евросоюз не ослабит давление на власти Беларуси до изменения ситуации внутри республики

ЕС ввел 24 июня экономические секторальные санкции против белорусских властей
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Страны ЕС не ослабят давление на власти Беларуси до тех пор, пока внутриполитическая ситуация в республике не изменится. Фото: pixabay

Страны ЕС не ослабят давление на власти Беларуси до тех пор, пока внутриполитическая ситуация в республике не изменится. Фото: pixabay

Страны ЕС не ослабят давление на власти Беларуси до тех пор, пока внутриполитическая ситуация в республике не изменится. Об этом заявила 28 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она приняла участие по видеосвязи во франко-германской парламентской ассамблее, которая включает в себя по 50 депутатов Национального собрания и Бундестага.

– Мы в Европейском совете приняли решение о широком санкционном пакете [против властей Беларуси]. Мы ввели персональные и экономические санкции, в частности против авиакомпаний, а также основных отраслей, – напомнила канцлер, ее слова приводит ТАСС. – То есть мы ввели в действие всеобъемлющий санкционный режим, он только-только начинает оказывать воздействие. И мы, разумеется, не ослабим давление, пока ситуация в Беларуси не изменится, – сказала Меркель.

Напомним, что Евросоюз ввел 24 июня экономические секторальные санкции против властей Беларуси. Эти меры включают запрет экспорта в ЕС хлористого калия, использующегося в первую очередь в удобрениях, а также нефтепродуктов, за исключением бензина и дизеля.

В Беларусь запрещено поставлять ингредиенты для табачной промышленности, технологии и программное обеспечение для контроля интернета, технику двойного назначения, имеющую военное применение.

Европейским инвесторам запретили проводить долгосрочное кредитование на сроки более 3-х месяцев белорусских государственных структур, компаний и банков с государственным участием свыше 50%.

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