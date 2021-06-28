Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 июня 2021 года: снижение числа новых случаев за сутки и девять смертей

На 28 июня за сутки в республике выявили 441 новый случай COVID-19. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Минздрав Беларуси опубликовал свежие данные по коронавирусу. Так, на 28 июня за сутки в республике выявили 441 новый случай COVID-19, выписали из больниц 196 пациентов.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 415 тыс. 780 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 408 тыс. 503 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

Смертность пока остается примерно на одном уровне. Так, за минувшие сутки скончались девять пациентов с выявленным коронавирусом, а за все время распространения инфекции на территории Беларуси умерли 3 тыс. 122 человека с выявленным COVID-19.

Также специалисты продолжают делать тесты. За сутки их выполнили 9 тыс. 935 тестов, а всего в стране уже провели 6 млн. 764 тыс. 743 таких анализа.

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