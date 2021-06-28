Перечислены симптомы лямбда-штамма коронавируса

Лямбда-вариант был обнаружен в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. Фото: pixabay

Случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса, который распространен в Южной Америке, зарегистрировали в Великобритании, сообщает газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии.

Лямбда-вариант был обнаружен в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. Как предполагают эксперты, этот вариант вируса содержит несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности. Пока у ученых нет доказательств, что новый штамм вызывает более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин.

В свою очередь, врачи советуют обращать внимание на такие симптомы, как высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса.

Всемирная организация здравоохранения включила четыре мутации SARS-CoV-2 в список «вызывающих беспокойство». Это, в частности, штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний продолжает мутировать.

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