Первая российская авиакомпания начала облетать Беларусь в связи с санкциями

Крупнейшая российская авиагрузовая группа «Волга-Днепр» теперь облетает Беларусь. Фото: pixabay

Крупнейшая российская авиагрузовая группа «Волга-Днепр» теперь облетает Беларусь. Об этом свидетельствуют данные FlightRadar24.

Такое решение в компании приняли из-за санкций и требований британских властей. Тем временем пассажирские авиакомпании России продолжают летать через Беларусь.

Частная группа «Волга-Днепр» (принадлежит Алексею Исайкину, занимающему пост ее президента) – это самый крупный российский авиаперевозчик грузов.

– Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Беларуси, – рассказал представитель группы «Волга-Днепр» медиахолдингу РБК. Подробных комментариев по этому поводу он давать не стал.

«Волга-Днепр» начала облетать Беларусь после того, как Евросоюз, Великобритания и США ввели санкции в отношении белорусских компаний, включая провайдера аэронавигационных услуг «Белаэронавигация», а также после запрета управления гражданской авиации Великобритании сотрудничать с этим провайдером.

– «Волга-Днепр» следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила, – сказал источник, близкий к группе.