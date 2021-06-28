В Германии решили не считать привитых Спутником V вакцинированными

Если вы привились Спутник V, то в Германии будете считаться непривитым. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Германии прививка от коронавируса считается недействительной, если вакцинация была произведена препаратом Спутник V.

Такое решение было озвучено на брифинге представителем Минздрава ФРГ , пишет ТАСС. Мотивацией послужило то, что препарат Спутник V пока не допущен для использования в ЕС.

-В принципе ситуация такова, что только допущенные здесь, в ЕС, вакцины действительно имеют такой допуск и признаются, - подчеркнул чиновник.

В то же время российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в странах с общим населением свыше 3 млрд человек, а эффективность препарата составила 97,6%, отмечает агентство, основываясь на результатах анализа данных о заражении коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Беларуси, последние данные на 28 июня 2021 года: в какой стране больше не нужно носить маски и что говорит производитель вакцины о прививке для беременных.

В Минске после прививки от коронавируса хотят дарить купон на скидки.